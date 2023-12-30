Сергій Мельниченко

Український фотограф з Миколаєва Сергій Мельниченко став стипендіатом та отримав гранту «Alexander Tutsek Photography Grant 2023/24».

Про це фотограф повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що під загальною темою «Історії про людство» грант Олександра Тутцека дає можливість трьом фотографам реалізувати індивідуальний проект у період з 1 листопада 2023 року по 31 жовтня 2024 року. Три гранти по 50 тисяч євро було присуджено художникам, які зосереджуються на сучасній фотографії. Серед переможців і Сергій Мельниченко.

«Я досі не можу повірити, що це відбувається зі мною, і я дуже вдячний команді «Alexander Tutsek Stiftung» за довіру до мене та моєї праці — це дуже важливо для мене», — зазначив фотограф.

Alexander Tutsek Photography Grant, — програма підтримки фотографів. Alexander-Tutsek Stiftung — заснований у 2000 році підприємцем Олександром Тутцеком та його дружиною Євою-Марією Фарнер-Туцек. Німецький фонд підтримує сучасне мистецтво та природничі науки.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення. Куратор та засновник школи, миколаївський фотограф Сергій Мельниченко розповів, що проєкт має на меті зберегти та представити візуальний слід досвіду, через який пройшло місто, допомогти відновити його моральний дух.

Також нагадаємо, що у 2020 році Сергій Мельніченко був номінований нана міжнародну премію Foam Paul Huf Award.