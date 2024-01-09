У Києві в арт-центрі «Ya Gallery» проходить виставка миколаївського художника Дмитра Молдованова «Дорога до слона».

Про це повідомляється на сайті центру.

Твори виставки «Дорога до слона» — переосмислення міфологічних сюжетів. Художник пов’язав тематику картин з індійською притчею, у якій Бог — це слон, якого торкаються сліпі, уявляючи його по-своєму.

«Давньоіндійська притча оповідає про групу сліпих людей, які, вперше зустрівши слона, хотіли зʼясувати як же саме він виглядає. Вони торкаються окремих його частин, і всі описують по-своєму. Ми всі пізнаємо, відчуваємо лише частину цілого. Поняття істини чи омани не мають універсальних трактувань. Наші знання, наші переконання та досвід доповнюють, складають разом загальну істину», — пояснює концепцію назви автор.

Картина «Місце варти», 2023. Фото: Ya Gallery

Непередбачуваність у виборі тем, інтерпретаціях та підходах є характерними рисами художника, кажуть в «Ya Gallery».

«На противагу монохромності — щедра і смілива кольористика, флюорисцентні фарби, вібруючі тони, що світяться. Правда. Давність міфологічної традиції, архаїчні сюжети невідомого нам побуту. А хіба ж вони не відчували те саме? Несправедливість, війна, занепад», — додають в арт-центрі.

У роботах Дмитра Молдованова можна розгледіти різні і водночас не до кінця зрозумілі сюжети, де зустрічаються люди з тваринами.

Автор торкається в своїх роботах і теми війни. На картині «Відпочинок дорогою до слона», створеній в 2022 році, художник зобразив порубані дерева, що може бути посиланням на масову вирубку дерев у Миколаєві на початку повномасштабного вторгнення, які використовувались для укріплень.

Картина «Відпочинок дорогою до слона», 2022. Фото: Ya Gallery

Виставка триватиме до 25 лютого в арт-центрі за адресою Київ, вулиця Хорива 49Б.

Нагадаємо, в укритті біля миколаївського Будинку офіцерів флоту (ДОФ) Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша представив моновиставу про життя біженки з Донбасу в 2014 році «Кицька на спогад про темінь».