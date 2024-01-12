На Миколаївщині у Мар’ївському урочищі, що знаходиться в Баштанському районі, створюють рекреаційну зону для відпочинку місцевого населення — облаштовують доріжки з тротуарної плитки.

Про це йдеться в публікації жительки району Світлани Задираки на Facebook-сторінці «Баштанка».

«Працюємо на перемогу! Тротуарну плитку укладають вже і в лісі…», — написала жінка.

У Мар'ївському урочищі облаштовують доріжки з тротуарної плитки У Мар'ївському урочищі облаштовують доріжки з тротуарної плитки

В коментарях під дописом зібралися інші місцеві жителі, які висловили своє невдоволення ситуацією.

«Це дуже прикро і болісно. Люди з сіл не можуть до лікарні добратися, просять хоч баюри позасипати, а тут у лісі плитку. Зовсім з глузду зїхали», — написала в коментарях жителька села Мар’ївка Наталя Черин.

Коментарі жителів Баштанського району про облаштування тротуарів у Мар'ївському урочищі (скриншот з Facebook) Коментарі жителів Баштанського району про облаштування тротуарів у Мар'ївському урочищі (скриншот з Facebook) Коментарі жителів Баштанського району про облаштування тротуарів у Мар'ївському урочищі (скриншот з Facebook)

Що кажуть у лісгоспі?

Південний лісовий офіс відреагував на скарги місцевих жителів і роз'яснив, що створення рекреаційної зони в урочищі є необхідним заходом для запобігання лісовим пожежам і збереження екосистеми цієї території. Фахівці офісу пояснили, що це робиться в рамках Постанови Кабінету Міністрів № 612 щодо організації охорони і захисту лісів.

«У Христофорівському лісництві філії «Баштанське лісове господарство» ДП «Ліси України» заплановане створення рекреаційної зони для збереження лісу та безпечного відпочинку місцевого населення. Це захист лісу від пожеж!…Під час воєнного стану та пожежонебезпечного періоду відвідування лісів обмежене. Натомість, люди все одно ходять до лісу. Пункти відпочинку задовольнять потік бажаючих відпочити біля багаття. Це безпечна альтернатива для якісного проведення часу на природі», — повідомили у Південному лісовому офісі.

У Мар'ївському урочищі облаштовують доріжки з тротуарної плитки (фото: Південний лісовий офіс) У Мар'ївському урочищі облаштовують доріжки з тротуарної плитки (фото: Південний лісовий офіс)

Там зазначили, що з відкриттям подібних зон відпочинку в інших регіонах, випадки лісових пожеж зменшилися у десятки разів. Так, за даними Південного лісового офісу, у 2023 році, порівняно з 2022, площа лісових пожеж зменшилася в 43 рази. Фахівці впевнені, що такий показник вдалося досягнути саме завдяки створенню рекреаційних пунктів.

Чому рекреаційні зони не будували раніше

Як пояснили у південному лісовому офісі, у 2023 році в Україні відбулася лісова реформа — усі лісові господарства об’єднали в єдине підприємство «Ліси України». До проведення реформи ліси півдня країни були збитковими, дотувалися з бюджету і не мали фінансової можливості для створення таких зон.

«Зараз з’явилася можливість фінансування розвитку лісової галузі в нашому регіоні у межах єдиного підприємства. Розвиток рекреацій має завдання подбати про безпеку людей, захистити ліс від вогню та засмічення. І головне — відвідування таких рекреаційних пунктів абсолютно БЕЗКОШТОВНЕ», — зазначили фахівці.

Так, і Південному лісовому офісі наголосили, що кошти на облаштування рекреаційної зони виділяються підприємством «Ліси України» виключно з власного бюджету.

Нагадаємо, що на території Баштанського лісового господарства необхідно розмінувати 5825 гектарів. Замінованість території не дозволяє лісникам гасити пожежі та висаджувати нові дерева.

Також зазначимо, що внаслідок обстрілів росіян в Миколаївській області було знищено пожежами 4 тисячі 787 гектарів лісу. Внаслідок лісових пожеж через війну довкіллю області було завдано збитків на 22 мільярда 413 мільйонів 931 тисячу 169 гривень.

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