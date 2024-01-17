Старша викладачка Миколаївської дитячої школи мистецтв №2 Ірина Степанова-Боровська здобула перемогу в І Міжнародному конкурсі-фестивалі «Zurich Christmas Fest».

Захід відбувся дистаційно в місті Цюрих (Швейцарія), повідомили в Миколаївській міськраді.

Як відомо, авторський твір «Українська фантазія ор. №1» у виконанні композиторки був оцінений журі найвищою нагородою Гран-прі у номінації «Фортепіано».

Зі слів Ірини, її композиція заснована на темах двох українських пісень «Повішу я колисоньку», «Ой, піду я межи гори», повідомляє «Суспільне. Миколаїв».

«Я намагалася зберегти український колорит. Записала її 2023-го у місті Ізмаїл. Там був концерт для Збройних сил України, тож мене запросили виступити», — розповіла композиторка.

І Міжнародний конкурс-фестиваль «Zurich Christmas Fest», Гран-прі Старша викладачка Миколаївської дитячої школи мистецтв №2 Ірина Степанова-Боровська

Нагадаємо, народний ансамбль танцю «Аліски» Миколаївського палацу культури «Молодіжний» взяв участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «International Art Day».

Український народний танець «Гопак» у виконанні миколаївських юнаків і дівчат журі оцінило найвищою нагородою — Гран-прі у номінації «Народна хореографія».