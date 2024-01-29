Ведучий програми «Будинок культури» Володимир Дантес побував на Миколаївщині та побачив, як живуть жителі Баштанки та як відбудовують зруйновані росіянами будівлі.

Спочатку Володимир Дантес завітав до Миколаєва та проінспектував місцеві укриття біля зупинок громадського транспорту. Також він познайомився з громадським об'єднанням «Тут» та творчою платформою «My art».

У Баштанці Володимира Дантеса вразили історії місцевих, які розповіли про те, як відвойовувати місто у окупантів. Нагадаємо, що вранці 1 березня 2022 року місцева влада отримала інформацію, що ворог почав просуватися у напрямку Баштанки. Однак місцеві мешканці взялися за зброю та разом вигнали росіян.

Також команда програми побувала у місцевому будинку культури, який відновили після обстрілів. Там вже запрацювали гуртки з фітнесу, йоги, пілатесу. Також у місті ремонтують укриття у будинку культур.

На останок режисер та кіноактор Андрій Лідаговський влаштував для жителів Баштанки кінопоказ фільму «Мої думки тихі».

Будинок культури у Баштанці. Скрвн з відео Будинок культури у Баштанці. Скрвн з відео Будинок культури у Баштанці. Скрвн з відео

Нагадаємо, що раніше віце-мер Баштанки розповів, як місто відновлюється після атак ЗС РФ

Раніше повідомлялося, що місто Баштанка, що на Миколаївщині, не будуть перейменовувати. В Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.