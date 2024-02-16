На Миколаївщині намагаються через суд повернути у державну власність пам’ятку археології місцевого значення – курган.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Зазначається, що поховальний пам’ятник датований добою бронзи та заліза IV тисячоліття до нашої ери – I тисячоліття нашої ери.
Вказується, що на території Новоодещини земельну ділянку з розташованим на ній курганом незаконно передано у приватну власність на початку 2000-х років під час розпаювання.
«Таким чином, відведення у приватну власність земельної ділянки з розташованою на ній пам’яткою археології супроводжувалось фактичною незаконною зміною цільового призначення цієї ділянки всупереч вимогам частини 1, 2 статті 20, статті 122 Земельного кодексу України із земель історико-культурного призначення на землі сільськогосподарського призначення», — йдеться у повідомленні.
В подальшому ділянка з розташованим на ній курганом була успадкована та продовжує перебувати у приватній власності.
«З огляду на вказані порушення законодавства прокурором, з метою захисту інтересів держави, подано позов до суду», — додали там.
Раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність протирадіаційне укриття в Очакові вартістю 4,6 мільйони гривень.
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На Миколаївщині намагаються через суд повернути у державну власність пам’ятку археології місцевого значення – курган.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Зазначається, що поховальний пам’ятник датований добою бронзи та заліза IV тисячоліття до нашої ери – I тисячоліття нашої ери.
Вказується, що на території Новоодещини земельну ділянку з розташованим на ній курганом незаконно передано у приватну власність на початку 2000-х років під час розпаювання.
«Таким чином, відведення у приватну власність земельної ділянки з розташованою на ній пам’яткою археології супроводжувалось фактичною незаконною зміною цільового призначення цієї ділянки всупереч вимогам частини 1, 2 статті 20, статті 122 Земельного кодексу України із земель історико-культурного призначення на землі сільськогосподарського призначення», — йдеться у повідомленні.
В подальшому ділянка з розташованим на ній курганом була успадкована та продовжує перебувати у приватній власності.
«З огляду на вказані порушення законодавства прокурором, з метою захисту інтересів держави, подано позов до суду», — додали там.
Раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність протирадіаційне укриття в Очакові вартістю 4,6 мільйони гривень.