Курган. Фото: 112 Украина

На Миколаївщині намагаються через суд повернути у державну власність пам’ятку археології місцевого значення – курган.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що поховальний пам’ятник датований добою бронзи та заліза IV тисячоліття до нашої ери – I тисячоліття нашої ери.

Вказується, що на території Новоодещини земельну ділянку з розташованим на ній курганом незаконно передано у приватну власність на початку 2000-х років під час розпаювання.

«Таким чином, відведення у приватну власність земельної ділянки з розташованою на ній пам’яткою археології супроводжувалось фактичною незаконною зміною цільового призначення цієї ділянки всупереч вимогам частини 1, 2 статті 20, статті 122 Земельного кодексу України із земель історико-культурного призначення на землі сільськогосподарського призначення», — йдеться у повідомленні.

В подальшому ділянка з розташованим на ній курганом була успадкована та продовжує перебувати у приватній власності.

«З огляду на вказані порушення законодавства прокурором, з метою захисту інтересів держави, подано позов до суду», — додали там.

Раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність протирадіаційне укриття в Очакові вартістю 4,6 мільйони гривень.