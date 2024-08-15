Ілюстрація до лекції-майстер-класу «СКРЯБІН: як грати та співати улюблені пісні?»

Завтра, 16 серпня, у Миколаєві відбудеться лекція-майстер-клас «Срябін: як грати та співати улюблені пісні?».

Як повідомляють організатори, вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Лекція проходитиме в Домі офіцерів флоту з 18:00 до 19:00.

«Спеціально до Дня Народження Кузьми, від Володимира Алексєєва за участі гурту RADIOSTARS. Доступною музичною мовою, розрахована на любий вік. Музичні здібності чи освіта вітаються, але не обовʼязкові», – повідомляють організатори.

Також організатори зазначають, що якщо ви граєте на тому чи іншому музичному інструменті, то бажано принести його з собою, щоб зіграти разом.

У програмі:

1. Аналіз та розбір найвідоміших пісень Кузьми;

2. Майстер-клас як грати деякі з них;

3. Вчимося співати його одну з найвідоміших пісень;

4. Закріплюємо результат разом з повною музичною групою.

Зазначається, що майстер-клас відбудеться в рамках проєкту «Культурна Місія».

Після лекції-майстер-класу усі бажаючі зможуть залишитися на концерт пам’яті до Дня Народження Скрябіна о 19:30. Квитки можна буде придбати на місці або за посиланням.

Нагадаємо, у Миколаєві, 22 липня, в укритті миколаївського Дому офіцерів флоту відбувся благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш».