Завтра, 16 серпня, у Миколаєві відбудеться лекція-майстер-клас «Срябін: як грати та співати улюблені пісні?».
Як повідомляють організатори, вхід вільний за попередньою реєстрацією.
Лекція проходитиме в Домі офіцерів флоту з 18:00 до 19:00.
«Спеціально до Дня Народження Кузьми, від Володимира Алексєєва за участі гурту RADIOSTARS. Доступною музичною мовою, розрахована на любий вік. Музичні здібності чи освіта вітаються, але не обовʼязкові», – повідомляють організатори.
Також організатори зазначають, що якщо ви граєте на тому чи іншому музичному інструменті, то бажано принести його з собою, щоб зіграти разом.
У програмі:
1. Аналіз та розбір найвідоміших пісень Кузьми;
2. Майстер-клас як грати деякі з них;
3. Вчимося співати його одну з найвідоміших пісень;
4. Закріплюємо результат разом з повною музичною групою.
Зазначається, що майстер-клас відбудеться в рамках проєкту «Культурна Місія».
Після лекції-майстер-класу усі бажаючі зможуть залишитися на концерт пам’яті до Дня Народження Скрябіна о 19:30. Квитки можна буде придбати на місці або за посиланням.
Нагадаємо, у Миколаєві, 22 липня, в укритті миколаївського Дому офіцерів флоту відбувся благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш».
Завтра, 16 серпня, у Миколаєві відбудеться лекція-майстер-клас «Срябін: як грати та співати улюблені пісні?».
Як повідомляють організатори, вхід вільний за попередньою реєстрацією.
Лекція проходитиме в Домі офіцерів флоту з 18:00 до 19:00.
«Спеціально до Дня Народження Кузьми, від Володимира Алексєєва за участі гурту RADIOSTARS. Доступною музичною мовою, розрахована на любий вік. Музичні здібності чи освіта вітаються, але не обовʼязкові», – повідомляють організатори.
Також організатори зазначають, що якщо ви граєте на тому чи іншому музичному інструменті, то бажано принести його з собою, щоб зіграти разом.
У програмі:
1. Аналіз та розбір найвідоміших пісень Кузьми;
2. Майстер-клас як грати деякі з них;
3. Вчимося співати його одну з найвідоміших пісень;
4. Закріплюємо результат разом з повною музичною групою.
Зазначається, що майстер-клас відбудеться в рамках проєкту «Культурна Місія».
Після лекції-майстер-класу усі бажаючі зможуть залишитися на концерт пам’яті до Дня Народження Скрябіна о 19:30. Квитки можна буде придбати на місці або за посиланням.
Нагадаємо, у Миколаєві, 22 липня, в укритті миколаївського Дому офіцерів флоту відбувся благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш».