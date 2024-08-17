В Миколаєві презентували рукопис про війну «Ламент Херсонщини». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві презентували манускрипт «Ламент Херсонщини» про події в регіоні під час російського вторгнення. Книга рукописна й існує в єдиному екземплярі.

Про це повідомили у Агенції розвитку Миколаєва.

Книгу створили за технологіями середньовіччя художники і графіки в межах спільного українсько-естонського проєкту «Lament of Kherson region» в Таллінні.

Куратор проекту та художник Володимир Рейнхарт пояснює, що книга розділена на чотири розділи — це чотири стихії, де вогонь — початок повномасштабного вторгнення, земля — початок спротиву, період окупації та визволення, вода — це затоплення від підриву Каховської ГЕС, і повітря — це стан сьогодення, коли ти ніби підвішений у повітрі.

«Ламент Херсонщини» – це повністю рукотворна книга, від обкладинки до паперу створена за середньовічними технологіями 12 українських митців під керівництвом Анатолія Лютюка (Естонія) створили ілюстрації для цієї книги під час 10-денної резиденції в Таллінні. На 160 сторінках літопису зібрані 52 реальні історії сучасного Херсону від початку повномасштабної війни, часів окупації, звільнення, підриву Каховської ГЕС до щоденних обстрілів, які відбуваються прямо зараз.

Наразі книга мандрує Україною. Окрім Миколаєва вона вже побувала у Херсоні, Києві, Одесі, Запоріжжі й Тернополі. На черзі – Дніпро. Після цього манускрипт повернеться в Таллінн, де також буде представлений естонській аудиторії.

В Миколаєві презентували рукопис про війну «Ламент Херсонщини». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві презентували рукопис про війну «Ламент Херсонщини». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві презентували рукопис про війну «Ламент Херсонщини». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві презентували рукопис про війну «Ламент Херсонщини». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві презентували рукопис про війну «Ламент Херсонщини». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві презентували рукопис про війну «Ламент Херсонщини». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Нагадаємо, що батьки та діти, які подорожують поїздом на шести маршрутах «Укрзалізниці», зможуть читати книги проєкту «Книга-мандрівка. Міста» про героїчні міста України, зокрема Миколаїв.