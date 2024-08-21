Документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» здобув перемогу в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» на премії Septimius Awards у Нідерландах.

Про це йдеться на сайті премії.

Церемонія відбулася 20 серпня в Амстердамі, де нагороду отримала продюсерка Василіса Степаненко, яка працювала разом з режисером у Маріуполі під час облоги міста російськими військами у 2022 році. Вона вийшла на сцену з Анастасією, яка перебувала в пологовому будинку Маріуполя під час бомбардувань, коли була вагітна.

«Це величезна честь — бути на сцені з цією родиною. Вона (Анастасія, — прим.) була вагітна своїм сином, коли росіяни бомбили пологовий будинок. Сьогодні йому майже три роки, як і війні… Я приїхала сюди з України, і вже завтра я повернуся, аби продовжити робити репортажі, розповідати ці важливі історії. Завдяки вам та фільмам ми можемо розповісти ці важливі історії», — сказала Василіса Степаненко.

Нагадаємо, раніше стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова також перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Також два документальні фільми про війну в Україні — «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

З 21 квітня цього року на стримінговій платформі Netflix з'явився документальний фільм «20 днів у Маріуполі».