Інсталяція I’m Fine («Я в порядку») з уламків війни. Фото: Віталій Дейнега

На цьогорічному фестивалі Burning Man в США українська команда презентує інсталяцію під назвою I’m Fine («Я в порядку»), створену з артефактів, пошкоджених російськими ракетами, снарядами та кулями.

Про це повідомив ініціатор проєкту і засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Інсталяція містить різноманітні елементи, зокрема розстріляні та порвані уламками знаки «Пішохідний перехід» (всього 12), які символізують людей, загиблих від рук російських військових на переходах.

Також використовуються два знаки «Діти», один з яких був знятий біля зруйнованої школи на Херсонщині. До інсталяції увійшли шматки Херсонського торговельного центру, уламки парканів, хвірток, сонячних панелей, трансформаторів, спортивних і дитячих майданчиків.

Дейнега зазначив, що артоб'єкт символізує те, що попри всі ракетні обстріли та атаки російської армії українці навчилися «бути сильними й святкувати життя». Він підкреслив, що ця реальність «страшніша за нічні жахіття».

Ініціатор проєкту також повідомив, що задумка команди справила враження на багатьох глядачів.

«Один американець сказав, що в нашій інсталяції стільки горя і смерті, що це важко витримати, і заплакав. Інший зазначив, що в ній багато сили, бо якби ми були жертвами, а не воїнами, ми б її сюди не привезли», — написав Віталій Дейнега.

Нагадаємо, нещодавно документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» здобув перемогу в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» на премії Septimius Awards у Нідерландах.