Український Оскарівський Комітет назвав фільми, які братимуть участь у національному відборі на премію «Оскар» 2025 року в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
Про це йдеться в повідомленні Комітету.
Цьогоріч на розгляд комітету подано чотири стрічки, з яких буде обрано одну кандидатуру.
«Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка — іронічний детектив, який переносить глядача в Україну 1996 року, за п’ять місяців до скасування смертної кари. У фільмі двоє друзів — детектив і судовий психіатр — розслідують загадкове вбивство колеги, яке було закрите занадто швидко, залишаючи багато нез'ясованих питань.
«Ми були рекрутами» Любомира Левицького — емоційна драма про 19-річного новобранця 3 штурмової бригади, який, подорожуючи з Києва на фронт, спілкується з ветеранами підрозділу. Фільм розкриває їхні мотиви, досвід служби та думки про війну.
Комітет перевірить ці фільми на відповідність критеріям Американської академії кінематографічних мистецтв та наук. Остаточний вибір кандидата на номінацію буде зроблено на засіданні 9 вересня.
Нагадаємо, у березні цього року у Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.
Український Оскарівський Комітет назвав фільми, які братимуть участь у національному відборі на премію «Оскар» 2025 року в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
Про це йдеться в повідомленні Комітету.
Цьогоріч на розгляд комітету подано чотири стрічки, з яких буде обрано одну кандидатуру.
«Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка — іронічний детектив, який переносить глядача в Україну 1996 року, за п’ять місяців до скасування смертної кари. У фільмі двоє друзів — детектив і судовий психіатр — розслідують загадкове вбивство колеги, яке було закрите занадто швидко, залишаючи багато нез'ясованих питань.
«Ми були рекрутами» Любомира Левицького — емоційна драма про 19-річного новобранця 3 штурмової бригади, який, подорожуючи з Києва на фронт, спілкується з ветеранами підрозділу. Фільм розкриває їхні мотиви, досвід служби та думки про війну.
Комітет перевірить ці фільми на відповідність критеріям Американської академії кінематографічних мистецтв та наук. Остаточний вибір кандидата на номінацію буде зроблено на засіданні 9 вересня.
Нагадаємо, у березні цього року у Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.