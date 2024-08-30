Український Оскарівський Комітет назвав фільми, які братимуть участь у національному відборі на премію «Оскар» 2025 року в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це йдеться в повідомленні Комітету.

Цьогоріч на розгляд комітету подано чотири стрічки, з яких буде обрано одну кандидатуру.

«Будинок «Слово». Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка — драматичний фільм, що розповідає про українських письменників, яких у 1927 році зібрали в Харкові, щоб примусово змусити їх працювати на радянську ідеологію. Стрічка показує, як комуністичний ідеал поступово перетворюється на жахливе пекло для творчих людей

«Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка — іронічний детектив, який переносить глядача в Україну 1996 року, за п’ять місяців до скасування смертної кари. У фільмі двоє друзів — детектив і судовий психіатр — розслідують загадкове вбивство колеги, яке було закрите занадто швидко, залишаючи багато нез'ясованих питань.

«Ми були рекрутами» Любомира Левицького — емоційна драма про 19-річного новобранця 3 штурмової бригади, який, подорожуючи з Києва на фронт, спілкується з ветеранами підрозділу. Фільм розкриває їхні мотиви, досвід служби та думки про війну.

«Мирні люди» Оксани Карпович — документальна стрічка, яка вражає контрастом між зруйнованими війною українськими містами та перехопленими телефонними розмовами російських військових. Фільм пропонує глядачеві глибоке проникнення в реалії війни.

Комітет перевірить ці фільми на відповідність критеріям Американської академії кінематографічних мистецтв та наук. Остаточний вибір кандидата на номінацію буде зроблено на засіданні 9 вересня.

Нагадаємо, у березні цього року у Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.