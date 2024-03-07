Скульптура у драмтеатрі, розбита внаслідок обстрілу Миколаєва у вересні 2022, фото НикВести

Миколаївська область опинилася у списку регіонів, де через війну Росії проти України постраждала найбільша кількість об’єктів культурної інфраструктури.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП).

Загалом за два роки повномасштабної війни дії росіян завдали збитків 1946 об'єктам культурної інфраструктури, з них 317(16%) – знищені.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та м. Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях, зазначають у Мінкульті.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 933;

бібліотеки – 695;

заклади мистецької освіти – 151;

музеї та галереї – 113;

театри, кінотеатри та філармонії – 38;

парки, зоопарки, заповідники – 13.

цирки – 3.

Зазначається, що руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 277 територіальних громад. У Миколаївській області культурні об’єкти пошкоджені в 44% громад.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики наказало включити 10 історичних об’єктів Миколаєві до державного реєстру нерухомих памʼяток України.