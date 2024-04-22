У США скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру. Фото: МЗС

У Сполучених Штатах скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру.

Про це повідомили в українському Міністерстві закордонних справ.

«Чергова спроба російських митців використати міжнародну культурну платформу для поширення пропаганди зазнала невдачі», » йдеться у повідомленні.

Російські артисти мали виступити на гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу «Молодіжний гран-прі Америки».

Однак завдяки зверненню Генерального консульства України в Нью-Йорку, а також заходам української громади, організатори скасували виступ.

«Російському театру та культурі немає місця на міжнародній арені. Ми й надалі працюватимемо над культурною ізоляцією агресора», » додали у Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру у гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу «Молодіжний гран-прі Америки», який мав відбутися 18 та 19 квітня.