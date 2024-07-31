Шолом, знайдений в могилі / Фото: Болонський університет

Археологи з Болонського університету знайшли княжу гробницю в італійському місті Корінальдо, датовану VII століттям до нашої ери. Знахідки, серед яких двоколісна колісниця та бронзові предмети, свідчать про заможне життя Піценів і їх торгівлю з греками.

Серед 150 артефактів найнеочікуванішою знахідкою була двоколісна колісниця, пише Arkeonews.

Вчені припускають, що народ Піцені, який проживав на території сучасних міст Новіларі та Бельмонте, був заможним і торгував із греками ще в VII столітті до нашої ери. Однак у 268 році до нашої ери Рим анексував їхню територію.

Під час розкопок вчені виявили гробницю – квадратну яму розміром приблизно 3,8 метра на 2,2 метра, розташовану у великій круглій канаві діаметром 30 метрів.

Артефакти знайдені в гробниці / Фото: Болонський університет Артефакти знайдені в гробниці / Фото: Болонський університет

У ній було понад 150 артефактів, серед яких виділялися двоколісна колісниця та престижний набір бронзових предметів.

Цікавими знахідками також були шолом, казан і численні витончено оздоблені ємності, що свідчать про аристократичний спосіб життя того часу.

Науковці також виявили контейнери для їжі та напоїв і посуд для банкетів. Ці артефакти змушують переглянути розпорядок дня та звички видатних членів стародавнього піценського суспільства, кажуть учені.

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