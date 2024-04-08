Зруйнована історична будівля ліцею імені Аркаса, 1 листопада 2022 рік, фото: «НикВести»

Від початку повномасштабного в Україні росіяни зруйнували або пошкодили 1 046 пам’яток культурної спадщини

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

З 1 046 пам’яток культурної спадщини, національного значення – 128, місцевого – 848, щойно виявлених – 70.

Загалом об’єкти культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях. Найбільше, за даними уряду – в Харківській області (294), на Херсонщині (136) та Донеччині (125). У Миколаївській області зруйновано 45 пам’яток.

За даними Мінкульту, зруйновані або знищені об’єкти таких категорій:

57 — пам’яток археології

294 — архітектури

312 — архітектури та містобудування

66 — історії, архітектури та містобудування

1 — монументального мистецтва

7 — архітектури та монументального мистецтва

40 – архітектури та історії

221 — історії

5 — містобудування

19 — містобудування та монументально-декоративного мистецтва

21 — монументального мистецтва

2 — науки і техніки, архітектури

1 — садово-паркового мистецтва

Гімназія імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що будівлю ліцею відновлять коштом Данії. Пізніше українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею імені Миколи Аркаса. Водночас він запевнив, що міська влада Миколаєва сама обиратиме варіант відбудови.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду. А начальник управління культури міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.

Водночас у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса, згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови був вказаний до кінця 2030 року.

Після цього Управління капітального будівництва міської ради замовило коригування науково-проектної документації щодо реставрації гімназії імені Аркаса.

Перший етап відбудови Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, згідно проєктної документації, коштуватиме близько 41 мільйона гривень. Ці кошти надасть уряд Данії, розповідали раніше в управлінні освіти міськради.

Нагадаємо, що у квітні минулого року повідомлялося, що внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини.