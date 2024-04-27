У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини

Миколаївцям розповіли про традиції та культурні коди регіону під час заключного заходу у межах проєкту «Ідентичність Миколаївщини: минуле, сучасне, майбутнє», який відбувся у краєзнавчому музеї 26 квітня.

Про це повідомли організатори проєкту.

Експертка проєкту Ганна Червак розповіла, що Миколаївщина одна з перших областей, яка заговорила про свою ідентичність.

— Мабуть, так було треба, адже нам потрібно голосно усі говорити про те, ким ми є. Говорити, що ми частинка неймовірного Півдня України, що в нас є власна культура і традиції. Тому ми з вами говоримо про наші традиційні коди, адже це все закладено в нашому ДНК. Можливо, хтось цього не відчував. Саме зараз той час, коли все повинно пробудитися, і ми маємо самі собі сказати, які ми гарні люди і яка багата в нас історія і культура, — сказала вона.

У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини

На заході розповідали про особливості народного вбрання рідного краю та навчали традиційно завʼязувати хустинки. За технікою повʼязування можна було визначити привід, за яким увібралася жінка. Наприклад, якщо хустку завʼязували під підборіддям — це означало, що жінка відпочиває. Пов’язані таким чином жінки виходили з дому до сусідів, відпочивали на лавці біля двору, ходили в гості або до церкви.

Миколаївці також змогли дослідили особливості будівництва українських хат та вивчили декілька висловів, які часто можна було почути на Миколаївщині. Наприклад, раніше в регіоні був розповсюджений вислів «точити баляси». Він означав легку та веселу працю, що дає простір для фантазії.

У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини

Також учасників познайомили з традиційними співами й танцями миколаївського краю, які яскраво передають світогляд місцевого населення через слова та рухи.

«Це був останній наш з 12 заходів у межах проєкту «Ідентичність Миколаївщини: минуле, сучасне, майбутнє». Завдяки їм ми з вами стали ближчими до історії та традицій рідного краю. Було емоційно, яскраво, традиційно та автентично! Попереду ще багато цікавих подій, тому слідкуйте за нашими оновленнями у соцмережах. Наразі експерти проєкту готують свої авторські заходи! А ми тим часом продовжуємо закохувати вас у нашу неймовірну Миколаївщину!», — каже команда проєкту.

У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини У краєзнавчому музеї пройшов захід, де розповідали про традиційну культуру Миколаївщини / Фото: Ідентичність Миколаївщини

Проєкт «Ідентичність Миколаївщини: минуле, сучасне і майбутнє» реалізується ГО «Центр навчання та освіти дорослих «Південь» за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)» та у партнерстві з управлінням з питань туризму та курортів Миколаївської ОВА, Агенцією розвитку Миколаєва, Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, Миколаївським музеєм суднобудування і флоту та ТРК «МАРТ».

Нагадаємо, у Палаці урочистих подій у Миколаєві пройшов концерт для сімей військовополонених та зниклих безвісти.