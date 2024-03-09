Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів цієї нагороди у 2024 році.

Відповідний указ зʼявився на сайті Офісу президента, пише «Бабель».

Шевченківську премію видають за досягнення в галузі культури. У номінації «Публіцистика та журналістика» перемогу здобули Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя — це репортажі, розслідування, фото, відео й фільм «20 днів у Маріуполі».

У номінації «Література» перемогли поетеса Ярина Чорногуз з поетичною збіркою «[dasein: оборона присутності]» і поет Дмитро Лазуткін з поетичною збіркою «Закладка».

Лауреатами в категорії «Музичне мистецтво» стали артистка Сусана Джамаладінова (Джамала) за альбом Qirim і композиторка Кармелла Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

А в номінації «Театральне мистецтво» перемогли Іван Уривський, Тетяна Овсійчук і Сусанна Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Лауреатом Шевченківської премії в номінації «Візуальне мистецтво» став художник Андрій Єрмоленко за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір».

У галузях літературознавства і мистецтвознавства, а також кіномистецтва премію у 2024 році не присуджували, хоча в списку фіналістів претенденти в цих категоріях були.

Указом президента встановили, що розмір цьогорічної премії — 429 тисяч гривень кожна.

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся благодійний кінопоказ документального фільму «Довга Доба» про хроніку перших місяців повномасштабної війни, яку відтворили через особисті історії українців.