Менгіри ІІІ тисячоліття до н.е. з поселення Усатівської культури. Фото: «ЮжкаNews.City».

В Южноукраїнський міський історичний музей завезли унікальні стародавні експонати — гранітні менгіри-стели.

Про це повідомляє видання «ЮжкаNews.City».

Сучасна історія южноукраїнських менгірів розпочалася в осені минулого 2023 року, коли Миколаївська експедиція Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом Віктора Фоменка проводила розкопки поселення і могильника Усатівської культури (перша половина ІІІ тисячоліття до нашої ери) та поселення Лідіна Балка, де знайдені стели Культури багатопружкової кераміки доби середньої бронзи (перша чверть ІІ тисячоліття до нашої ери.

Менгіри ІІІ тисячоліття до н.е. з поселення Усатівської культури. Фото: «ЮжкаNews.City».

Артефакти, що були виявлені на місцях розкопок, археологи забрали для подальшого вивчення, а багатокілограмові камені залишили. Вони лежали у важкодоступних місцях, куди проблематично заїхати автотранспортом. І ось навесні 2024 року менгіри перевезли до міського музею.

Менгіри ІІІ тисячоліття до н.е. з поселення Усатівської культури. Фото: «ЮжкаNews.City».

Менгіри ІІІ тисячоліття до н.е. з поселення Усатівської культури. Фото: «ЮжкаNews.City».

Менгір – доісторична пам'ятка мегалітичної культури, що є вертикально поставленим кам'яним блоком (стовпом, брилою). Досить часто трапляються у вигляді груп, алей (паралельних рядів). Більшість знахідок менгірів датуються періодом неоліту (кам’яна доба), енеоліту (мідна доба), бронзового віку.

Менгіри ІІІ тисячоліття до н.е. з поселення Усатівської культури. Фото: «ЮжкаNews.City».

Менгіри ІІІ тисячоліття до н.е. з поселення Усатівської культури. Фото: «ЮжкаNews.City».

Менгіри ІІІ тисячоліття до н.е. з поселення Усатівської культури. Фото: «ЮжкаNews.City».

Нагадаємо, що під час підводних розкопок в турецькій бухті Керпе археологи знайшли стародавні артефакти: частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Вони датуються IV століттям до нашої ери — XII століттям нашої ери.