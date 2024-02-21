У Миколаєві проходить фотовиставка військовослужбовця «Під нашим небом». Фото оприлюднив Павло Москальов

Вчора, 20 лютого, у миколаївській Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відкрилась перша, персональна фотовиставка військовослужбовця Збройних Сил України Павла Саєнка «Під нашим небом».

Про це повідомляє Завідувач сектору по роботі із соціальними медіа Центральної бібліотеки імені М.Л. Кропивницького Павло Москальов.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Павло Саєнко захищає територіальну цілісність і незалежність держави у складі підрозділів територіальної оборони ЗСУ. До цього у 2005 році брав участь у миротворчій місії в Іраку, а у 2014 — в антитерористичній операції на Сході України.

Особливу роль у створенні фотографій відіграла участь у миротворчій місії в Іраку. За пів року закордонного відрядження Павлові Саєнку вдалося відзняти понад 1500 фото та десятки годин відео матеріалів.

«Все було цікаво. Бо це інша країна. Треба було самому собі залишити згадку на памʼять, де я був. Які там люди. Хлопців-побратимів з якими тоді проходив службу. Це все лягло у той багаж, загальний багаж, який я привіз звідти, з того закордонного відрядження», — розказав Павло Саєнко.

У Миколаєві проходить фотовиставка військовослужбовця «Під нашим небом». Фото оприлюднив Павло Москальов У Миколаєві проходить фотовиставка військовослужбовця «Під нашим небом». Фото оприлюднив Павло Москальов У Миколаєві проходить фотовиставка військовослужбовця «Під нашим небом». Фото оприлюднив Павло Москальов

Сьогодні у творчому доробку автора більш як 10 тисяч знімків. Сам він себе вважає аматором. Повернувшись одного вечора з роботи, він побачив зі свого балкона надзвичайно красивий захід сонця. Це надихнуло фотографа на створення цілої серії світлин. Як розповідається, мальовниче південнобузьке надвечірʼя Павло Саєнко знімав протягом 2019 — 2022 років.

«Приходив ввечері з роботи. Так, одного разу впало в око. Гарний захід сонця. І фактично кожного вечора, це певних так хвилин тридцять релаксу, відпочинку за робочий день. А потім береш знімаєш кадрів 50. Далі з них обираєш найбільш цікаві, які вражають у постобробці. Потім виходить ось такий результат», — говорить автор виставки.

Цей альбом на його сторінці у фейсбуку нараховує більше ніж 700 тематичних фото. Цитатою до нього обрав рядки Ліни Костенко «Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за втому!».

Війна позбавила фотографа можливості займатися улюбленою справою. Але Павло Саєнко обіцяє після Перемоги обовʼязково повернутися до свого захоплення.

У Миколаєві проходить фотовиставка військовослужбовця «Під нашим небом». Фото оприлюднив Павло Москальов У Миколаєві проходить фотовиставка військовослужбовця «Під нашим небом». Фото оприлюднив Павло Москальов У Миколаєві проходить фотовиставка військовослужбовця «Під нашим небом». Фото оприлюднив Павло Москальов

Нагадаємо, до дня єднання, 16 лютого, у Миколаєві відкрили виставку фотографій «В серцях, у пам’яті, в думках», яка присвячена подіям Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної сотні.