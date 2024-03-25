У Миколаєві презентували збірку патріотичної поезії «Нація мужніх» / Фото: Центральна міська бібліотека ім. Кропивницького

В Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького у Миколаєві презентували нову книгу «Нація мужніх» Галини Запорожченко.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що до збірки патріотичних поезій увійшли різножанрові твори. Їх лейтмотивом є осмислення героїчної минувшини України у споконвічній визвольній боротьбі за державну незалежність та кращу долю української нації.

Також збірка містить поезії, написані авторкою під час російсько-української війни.

«Під час презентації письменниця ділилася з присутніми своїми роздумами про поезію і призначення поета, розповідала про особливе місце історичної теми в її творчості, говорила про плани та, звичайно, читала вірші», — йдеться в повідомленні.

Авторка збірки патріотичної поезії «Нація мужніх» Галина Запорожченко / Фото: Центральна міська бібліотека ім. Кропивницького У Миколаєві презентували збірку патріотичної поезії «Нація мужніх» / Фото: Центральна міська бібліотека ім. Кропивницького

Нагадаємо, у Миколаївській Центральній бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького 16 березня відбулася вистава «Люби-мене-не-кинь» про українську жінку-квіткарку, яка потрапила у Францію через війну. Дійство було благодійним, кошти підуть на допомогу військовим та вимушено переміщеним громадянам.