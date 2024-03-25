В Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького у Миколаєві презентували нову книгу «Нація мужніх» Галини Запорожченко.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що до збірки патріотичних поезій увійшли різножанрові твори. Їх лейтмотивом є осмислення героїчної минувшини України у споконвічній визвольній боротьбі за державну незалежність та кращу долю української нації.
Також збірка містить поезії, написані авторкою під час російсько-української війни.
«Під час презентації письменниця ділилася з присутніми своїми роздумами про поезію і призначення поета, розповідала про особливе місце історичної теми в її творчості, говорила про плани та, звичайно, читала вірші», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаївській Центральній бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького 16 березня відбулася вистава «Люби-мене-не-кинь» про українську жінку-квіткарку, яка потрапила у Францію через війну. Дійство було благодійним, кошти підуть на допомогу військовим та вимушено переміщеним громадянам.
В Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького у Миколаєві презентували нову книгу «Нація мужніх» Галини Запорожченко.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що до збірки патріотичних поезій увійшли різножанрові твори. Їх лейтмотивом є осмислення героїчної минувшини України у споконвічній визвольній боротьбі за державну незалежність та кращу долю української нації.
Також збірка містить поезії, написані авторкою під час російсько-української війни.
«Під час презентації письменниця ділилася з присутніми своїми роздумами про поезію і призначення поета, розповідала про особливе місце історичної теми в її творчості, говорила про плани та, звичайно, читала вірші», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаївській Центральній бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького 16 березня відбулася вистава «Люби-мене-не-кинь» про українську жінку-квіткарку, яка потрапила у Францію через війну. Дійство було благодійним, кошти підуть на допомогу військовим та вимушено переміщеним громадянам.