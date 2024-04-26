Миколаївському зоопарку 26 квітня виповнюється 123 роки / Фото: Миколаївський зоопарк

Сьогодні, 26 квітня, Миколаївському зоопарку виповнюється 123 роки. Офіційною датою відкриття установи вважається 26 квітня 1901 року. Саме цього дня Микола Павлович Леонтович вирішив показати свою колекцію усім бажаючим.

Пʼять поколінь фахівців віддали та віддають свої знання, сили та працю. Сотні тисяч тварин пройшли через його колекцію, повідомили у Миколаївському зоопарку.

Миколаївський зоопарк — один із найстаріших зоопарків України. Має найбільшу колекцію диких тварин серед зоопарків України. Вона налічує близько 421 виду та 3171 особину.

«Наш зоопарк є одним із обʼєктів природно-заповідного фонду України, який містить та розводить диких тварин, особливо зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків», — зазначили у закладі.

Миколаївському зоопарку 26 квітня виповнюється 123 роки / Фото: Миколаївський зоопарк Миколаївському зоопарку 26 квітня виповнюється 123 роки / Фото: Миколаївський зоопарк

Нині Миколаївський зоопарк активно працює та приймає відвідувачів.

Нагадаємо, у Києві презентували фільм «Ми, наші улюбленці та війна». Стрічка, зокрема, розповідає історію Миколаївського зоопарку, який постраждав через бойові дії.