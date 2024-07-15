Одкладинка книги Conceptual Photography

Миколаївський фотограф, засновник школи концептуальної та артфотографії MYPH став співавтором книги «Conceptual Photography» про сучасні фотографічні експерименти з техніками та образами.

Про це повідомляє Сергій Мельниченко.

Крім Сергія Мельніченка, авторкою книги стала і видавчиня Creative Publishing Люсія Бондар.

Сорінки книги Conceptual Photography

Зазначається, що в книзі представлені роботи молодих українських художниць та художників. Серед них і випускники школи MYPH та члени її спільноти.

«Сучасні мисткині та митці в галузі концептуальної фотографії працюють у цифровому й аналоговому форматах, роблять колажі, розробляють складні художні проєкти із застосуванням різноманітних інструментів і засобів. Використовують камери миттєвого друку та експериментують з численними техніками cameraless photography. Знімають реальне життя або створюють власні магічні світи», — йдеться у повідомленні.

Підбірку робіт супроводжує стаття Романа Пятковки, провідного представника Харківської школи фотографії, що розповідає про універсальну творчу техніку колажу, спонтанність і непередбачуваність камер миттєвої дії та експерименти з альтернативними фотографічними методами.

Сорінки книги Conceptual Photography

Сорінки книги Conceptual Photography

Сорінки книги Conceptual Photography

Нагадаємо, що миколаївська школа концептуальної та арт-фотографії (MYPH) проводить безкоштовний конкурс для фотографів та фотографок з України у всьому світі, котрі працюють з медіумом фотографії не більше п’яти років активної практики.

Також нагадаємо, що проєкт миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни» переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Він став одним з 14 українських культурних проєктів, які профінансує ЮНЕСКО.

Також нагадаємо, що на початку жовтня в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.