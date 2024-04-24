Данський золотий суверен короля Крістіана IV від 1608 року / Фото: Stack's Bowers

Нащадки данського масляного магната Ларса Еміля Брууна продадуть його колекцію із 20 тисяч предметів вартістю 72 мільйони доларів.

Вони не могли зробити це 100 років, адже чоловік заповів, що вона має залишатися недоторканою протягом століття, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, Перша світова війна залишила глибокий слід у памʼяті Ларса Еміля Брууна, тому він з обережністю ставився до збереження культурної спадщини Данії. Це спонукало його створити власну колекцію, яка мала стати резервною копією Королівської данської колекції монет і медалей.

«Це був своєрідний захист на випадок, якщо з існуючою колекцією щось станеться», — пояснив Браян Кендрелла, президент американської компанії Stackʼs Bowers, яка проводить аукціони, продаючи рідкісні екземпляри грошових валют.

Він вирішив, що якщо через 100 років національна колекція залишиться неушкодженою, його власну можна буде продати на аукціоні. Отримані кошти він заповів своїм нащадкам.

Протягом цього часу доступ до неї мали лише науковці, які зверталися з офіційним запитом, додав Браян Кендрелла.

Данський Рігсдалер Курант, вибитий золотом, із зображенням короля Крістіана VII, датованого 1788 роком / Фото: Stack's Bowers Данський срібний Speciedaler короля Крістіана IV, датований 1624 роком - восьмикутний формат дуже незвичайний, згідно з аукціонним будинком / Фото: Stack's Bowers Інший бік рідкісного восьмикутного данського срібла короля Крістіана IV з 1624 року / Фото: Stack's Bowers

Експерти Stackʼs Bowers досі складають каталог колекції Брууна. За попередніми оцінками компанії, колекція налічує близько 20 тисяч предметів, зокрема 15 тисяч монет, 4 600 медалей і жетонів, 330 банкнот та 1 800 найменування книг (є і багатотомні видання). Монети та купюри походять переважно із Скандинавських країн.

Вартість цієї колекції становить 500 мільйонів датських крон (72 мільйони доларів), що відповідає сумі страхування. Кендрелла зазначає, що хоча страхувальні оцінки можуть бути завищеними, у цьому випадку «ціна є доволі обґрунтованою».

Через значний обсяг і специфічну тематику колекції, Stackʼs Bowers ще не визначилися з форматом аукціону та його цільовою аудиторією. Предмети продаватимуть протягом наступних кількох років.

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