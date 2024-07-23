Картини викрадені росіянами з Херсонського художнього музею

Херсонські музейники ідентифікували п’ять викрадених росіянами офортів художника Юрія Діденка.

Про це повідомили у Херсонському художньому музеї.

Працівники музею визначили місце зберігання творів завдяки фото. Аркуш з інвентарними номерами робіт потрапив на світлину зняту 1 квітня 2023 року в Центральному музеї Тавриди в Криму.

«Очевидно, кримські музейники записали інвентарні номери робіт, які зберігаються на конкретній полиці. Раніше завдяки цьому списку вже було ідентифіковано десяток графічних творів, а зараз до їх числа додаємо одразу 5 офортів херсонського художника Юрія Діденка», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про офорти:

«Відвідини» 1978 року. Папір, кольоровий офорт.

«Ніч на Івана Купала» 1987 року. Папір, кольоровий

«Відьма» з серії «Розповіді про українських чортів» 1987 року. Папір, кольоровий офорт.

«Кіт рукатий» з серії «Розповіді про українських чортів» 1987 року. Папір, кольоровий офорт.

«Марення» з серії «Розповіді про українських чортів» 1987 року. Папір, кольоровий офорт.

Художник-ілюстратор Юрій Діденко народився в селі Зміївка на Херсонщині. У 1992 він став членом Національної Спілки художників України.

Картини викрадені росіянами з Херсонського художнього музею Картини викрадені росіянами з Херсонського художнього музею Картини викрадені росіянами з Херсонського художнього музею Картини викрадені росіянами з Херсонського художнього музею

Також повідомляється, що фахівці вже ідентифікували 120 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році, загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тисяч музейних експонатів. Крім того, 119 творів перебувають в окупованому Криму, в сімферопольському Центральному музеї Тавриди. Точне місцезнаходження однієї роботи невідомо, але є підтвердження з боку росіян, що шедевр перебуває в їхніх руках.

Раніше Херсонський художній музей ідентифікував дві вкрадені російськими окупантами з їхньої колекції картини.