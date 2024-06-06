Український письменник Сергій Жадан вступив до лав 13 бригади Нацгвардії «Хартія».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Проходжу навчання. Служу українському народу», — написав він у своїх соцмережах.
Сергій Жадан — письменник, перекладач. Серед його найвідоміших книг: романи «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Інтернат» і поетичні збірки «Цитатник», «Ефіопія», «Життя Марії», «Тамплієри», «Скрипниківка» та інші.
Нагадаємо, що письменник та музикант Сергій Жадан отримав Премію світу німецьких книжників 2022 року.
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Український письменник Сергій Жадан вступив до лав 13 бригади Нацгвардії «Хартія».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Проходжу навчання. Служу українському народу», — написав він у своїх соцмережах.
Сергій Жадан — письменник, перекладач. Серед його найвідоміших книг: романи «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Інтернат» і поетичні збірки «Цитатник», «Ефіопія», «Життя Марії», «Тамплієри», «Скрипниківка» та інші.
Нагадаємо, що письменник та музикант Сергій Жадан отримав Премію світу німецьких книжників 2022 року.