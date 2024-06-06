Сергій Жадан

Український письменник Сергій Жадан вступив до лав 13 бригади Нацгвардії «Хартія».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Проходжу навчання. Служу українському народу», — написав він у своїх соцмережах.

Сергій Жадан — письменник, перекладач. Серед його найвідоміших книг: романи «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Інтернат» і поетичні збірки «Цитатник», «Ефіопія», «Життя Марії», «Тамплієри», «Скрипниківка» та інші.

Сергій Жадан вступив до лав 13 бригади НГУ «Хартія». Фото: Facebook

Нагадаємо, що письменник та музикант Сергій Жадан отримав Премію світу німецьких книжників 2022 року.