В Миколаєві оцифрували понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрували понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Про це розповів експерт з розвитку культури Євген Гомонюк у коментарі Суспільному.

Він розповів, що під час оцифрування світлин, авторів зацікавив міжвоєнний період: 20-30 роки 20-го століття.

«Він цікавий, тому що і фотографія розвивалася більш динамічно у цей час. Зараз ми можемо, роздивляючись досить типові знімки, знаходити для себе якісь маленькі відкриття», — говорить Євген Гомонюк.

Головна зберігачка фондів музею Лілія Редька додала, що архів налічує понад 40 тисяч документів.

«У нас відображається тут історія всіх закладів і всіх установ, які вже закриті саме через фотографії й саме через документи починаючи з їх заснування і до їх закриття», – сказала вона.

Також Євген Гомонюк додав, що для презентації проєкту розробляють спеціальний сайт з двома мовами: українською та англійською.

«Це по суті велика галерея візуальних творів. Там є окремий альбом родини Аркасів, там є альбоми різних миколаївських родин, які представлені в колекції музею, є розділ який присвячений розвитку спорту в місті», — сказав він.

В Миколаєві оцифрували понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрували понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрували понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві оцифрують понад 100 експонатів з колекцій Музею суднобудування і флоту та Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна.