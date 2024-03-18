У миколаївській бібліотеці пройшла вистава про вимушених переселенців / Фото опублікувала бібліотека імені М.Л. Кропивницького

У Миколаївській Центральній бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького 16 березня відбулася вистава «Люби-мене-не-кинь» про українську жінку-квіткарку, яка потрапила у Францію через війну. Дійство було благодійним, кошти підуть на допомогу військовим та вимушено переміщеним громадянам.

Про це повідомила Центральна бібліотеки імені М.Л. Кропивницького.

Зазначається, що документальний твір «Люби-мене-не-кинь» драматургині та сценаристки Ольги Анненко. Це вже третя вистава, яку з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів ставить режисер з Вітовщини разом зі своїм колективом.

Художній керівник розповів, що це моновистава, яка вважається найскладнішим жанром.

«Тут кожен знайде щось особисте, схоже на пережите протягом цих двох років. Водночас виконавиця головної ролі намагається нагадати нам усім, що життя триває. І ми не повинні забувати завдяки кому це стало можливим», — йдеться в повідомленні.

Режисер наголосив, що вистава була благодійною. Усі зібрані глядачами кошти колектив витратить на допомогу військовослужбовцям й вимушено переміщеним громадянам.

У миколаївській бібліотеці пройшла вистава про вимушених переселенців / Фото опублікувала бібліотека імені М.Л. Кропивницького У миколаївській бібліотеці пройшла вистава про вимушених переселенців / Фото опублікувала бібліотека імені М.Л. Кропивницького У миколаївській бібліотеці пройшла вистава про вимушених переселенців / Фото опублікувала бібліотека імені М.Л. Кропивницького

Нагадаємо, у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».