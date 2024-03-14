Фото: Кадр з фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

У Франції пройшов Фестиваль «російського фільму», під час якого фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» представили як частину «російської культури». Посольство України у Франції вже звернулось до місцевого міністерства культури.

Про це повідомляє інтернет-видання Укрінформ.

Випадок стався у двох французьких міста: Парижі та Таверні. Фільм «Тіні забутих предків», який демонструвався під назвою «Вогненні коні», включив до своєї програми так званий Фестиваль «російського фільму», який організувала асоціація «Інша Росія».

«Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль «російського фільму» спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними», — заявили журналістам в українському посольстві.

Дипломати наголосили, що йдеться випадок культурної апропріації, тож просять французьку владу розібратись з ситуацією та відновити справедливість.

«Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно», — йдеться в тексті-запрошенні організаторів фестивалю.

Нагадаємо, що з 14 березня у кінотеатрі Multiplex у Миколаєві показуватимуть оскароносну картину Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».