Одеський національний академічний театр опери та балету, фото з відритих джерел

До історичного центру Одеси, який є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, планують включити майже всю центральну частину міста площею приблизно 600 га.

Оновлена карта з’явилася на сайті організації.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов зауважив, що мерія очікує підтвердження від керівних органів ЮНЕСКО про затвердження нових меж. Відповідний лист повинен надійти до Міністерства закордонних справ України.

Попередньо тепер до історичного центру міста відноситься територія у межах вулиць Приморська — Лідерсовський бульвар — Леонтовича — Пантелеймонівська — Старопортофранківська — Балківська.

Буферна зона охоплює фактично усе узбережжя Великого Фонтану до мису Великий Фонтан і до вулиці Фонтанська дорога, до Пантелеймонівської. Також до буферної зони входить Одеський порт включно з територією колишнього судноремонтного заводу, до вулиці Приморської.

ЮНЕСКО розмістила мапу з новими розширеними межами історичного центру Одеси