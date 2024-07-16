В Україні створили першу національну команду рятівників культурної спадщини / Фото з відкритих джерел

В Україні створили першу національну команду зі швидкого реагування на пошкодження памʼяток культури. 22 українських фахівці, що її сформували, пройшли навчання у квітні-липні 2024 року.

Команду сформували в рамках проєкту «Підвищення спроможності щодо планування першої допомоги та відновлення культурної спадщини України», повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар, передає Укрінформ.

За її слоами, в період з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2024 року зруйновано або пошкоджено 1085 памʼяток культурної спадщини.

«Ми постійно проводимо моніторинг ситуації та консультуємося з нашими іноземними партнерами, такими як ICCROM (Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей), які вже створили мережу з понад 2000 експертів — рятувальників культурної спадщини в понад 120 країнах світу», — розповіла Анастасія Бондар.

Тому МКІП разом з ICCROM запустили проєкт, що сприятиме підготовці до надзвичайних ситуацій та плануванню відновлення всіх форм культурної спадщини.

«Протягом тренінгу ми хотіли з’ясувати, які превентивні заходи ми можемо впроваджувати для захисту українських культурних цінностей від усіх факторів впливу — починаючи від погодних, наприклад, повеней — до ракетних обстрілів, як ми можемо допомагати людям в таких екстремальних умовах небезпеки, а також, як оцінювати шкоду, яка була завдана», — зазначила керівниця програми ICCROM «Перша допомога та стійкість для культурної спадщини під час кризи» Апарна Тандон.

Слід зазначити, Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.