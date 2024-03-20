Картина "Колядки". Фото Херсонського художнього музею

Росіяни викрали з Херсонського художнього музею картину авторства українського художника Миколи Пимоненко «Колядки».

Про це музей повідомив у Facebook.

Вказується, що окупанти на початку листопада 2022 року вивезли картину з Херсонського музею, наразі місцезнаходження роботи українського невідоме.

Микола Пимоненко — відомий український художник, вихованець та викладач Київської рисувальної школи. Він створював пейзажно-побутові композиції. Виставляв свої роботи у Берліні, Парижі та Лондоні. Його твори отримували золоті медалі на виставках у Салоні де Парі та були придбані Лувром.

Раніше директор кримського Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін підтвердив інформацію, що у Криму «на зберіганні» перебувають близько 10 тисяч картин, вивезених з Херсонського художнього музею.

Нагадаємо, що у червні 2023 року Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка ідентифікував ще три картини зі своєї колекції, які російські окупанти вкрали й вивезли до тимчасово окупованого Криму.