Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

18 квітня у Миколаєві відкрили виставку з нагоди 65-річчя від дня народження миколаївського художника, члена Національної спілки художників України Олексія Маркитана.

Виставку представили у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Васильовича Верещагіна, повідомляють «НикВести».

— Експозиція складається із 29 живописних творів, 26 із них з родини художника. У написанні картин митець використовував художню мову українського іконопису, народного мистецтва та раннього ренесансу, — зазначили організатори.

Виставка побудована миколаївською художницею, дружиною покійного митця Оленою Маркитан.

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Виставка художника Олексія Маркитана «А човен пливе» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, нещодавно у Центральній бібліотеці імені Кропивницького пройшла виставка «В моєму затишному місті». Захід присвячений 100-річчю від дня народження заслуженого художника України, одного із фундаторів-засновників Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, почесного громадянина Миколаєва Олександра Покосенка.