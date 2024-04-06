У п'ятницю, 5 квітня, в галереї Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького відбулося відкриття ювілейної виставки живопису Заслуженого діяча мистецтв України, миколаївського художника Олега Приходька.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
У залі бібліотеки зібралися шанувальникитворчості митця, його друзі, колеги, рідні.
«На адресу Олега Приходька звучало багато теплих вітальних слів, адже 8 квітня він ще й святкуватиме свій 70-річний ювілей. Привітати ювіляра з відкриттям виставки завітав і мер міста Олександр Сєнкевич», — йдеться у повідомленні.
В експозиції представлено 14 робіт, написаних автором у різні роки.
Виставка експонуватиметься в бібліотечній галереї протягом місця.
Раніше у бібліотеці пройшла виставка жіночих портретів фотографа Павла Деменського.
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У п'ятницю, 5 квітня, в галереї Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького відбулося відкриття ювілейної виставки живопису Заслуженого діяча мистецтв України, миколаївського художника Олега Приходька.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
У залі бібліотеки зібралися шанувальникитворчості митця, його друзі, колеги, рідні.
«На адресу Олега Приходька звучало багато теплих вітальних слів, адже 8 квітня він ще й святкуватиме свій 70-річний ювілей. Привітати ювіляра з відкриттям виставки завітав і мер міста Олександр Сєнкевич», — йдеться у повідомленні.
В експозиції представлено 14 робіт, написаних автором у різні роки.
Виставка експонуватиметься в бібліотечній галереї протягом місця.
Раніше у бібліотеці пройшла виставка жіночих портретів фотографа Павла Деменського.