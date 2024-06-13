Картину українського художника продали за 300 тисяч доларів. Цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці аукціонного дому Goldens.
На аукціоні Goldens у Києві продали картину художника Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром». Початкова оцінка картини становила 150-200 тисяч доларів, але остаточна вартість сягнула 300 тисяч доларів.
Роботу «Зійшов місяць над Дніпром» продали з приватної колекції. Новий власник, громадянин США, вирішив залишитися анонімним, він особисто подякував художнику за придбану роботу.
«Робота Марчука стала найдорожчою картиною художника, коли-небудь проданою на українських та міжнародних аукціонах. Ціна 300 тисяч доларів — також найвища серед творів сучасних українських художників, коли-небудь проданих на аукціонах», — зазначають в аукціонному домі.
У червні 2022 року іншу картину Марчука «Сад спокуси» продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів. Вартість робіт Івана Марчука зросла на 30–50 % за останні роки.
Нагадаємо, що дві роботи миколаївської художниці Світлани Чебанової, які присвяченні Революції Гідності стали частиною колекції Музею Майдану.
Також нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової.
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Картину українського художника продали за 300 тисяч доларів. Цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці аукціонного дому Goldens.
На аукціоні Goldens у Києві продали картину художника Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром». Початкова оцінка картини становила 150-200 тисяч доларів, але остаточна вартість сягнула 300 тисяч доларів.
Роботу «Зійшов місяць над Дніпром» продали з приватної колекції. Новий власник, громадянин США, вирішив залишитися анонімним, він особисто подякував художнику за придбану роботу.
«Робота Марчука стала найдорожчою картиною художника, коли-небудь проданою на українських та міжнародних аукціонах. Ціна 300 тисяч доларів — також найвища серед творів сучасних українських художників, коли-небудь проданих на аукціонах», — зазначають в аукціонному домі.
У червні 2022 року іншу картину Марчука «Сад спокуси» продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів. Вартість робіт Івана Марчука зросла на 30–50 % за останні роки.
Нагадаємо, що дві роботи миколаївської художниці Світлани Чебанової, які присвяченні Революції Гідності стали частиною колекції Музею Майдану.
Також нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової.