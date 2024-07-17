Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: Володимир Зеленський

Німеччина надасть 10 млн євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару росіян 8 липня.

Про це заявила німецька міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце, пише видання Deutsche Welle.

«Ми не повинні й не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує», — сказала міністерка.

Виділені кошти, разом з фінансуванням від інших донорів, будуть спрямовані на швидке відновлення лікарні до робочого стану та підготовку будівлі до зимового періоду. Це включає ремонт та технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- та теплопостачання.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.