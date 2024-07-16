Росіянам пообіцяли виплатити 15 мільйонів рублів за знищення першого західного винищувача F-16 в Україні.
Про це пише Міноборони РФ.
Як зазначається, виплатити винагороду обіцяє уральська компанія «ФОРЭС», яка забезпечує нафтові вежі пропантом.
Ця ж компанія минулого року заявила, що платитиме 5 мільйонів рублів за перші знищені танки Leopard та Abrams, 2 мільйони — за другий танк і по 500 тисяч рублів за наступні. Компанія заявила, що вже здійснила 7 виплат.
«Вийшло близько сімнадцяти «абрамсів» та «леопардів», за кожну одиницю по 500 тисяч рублів», — сказав заступник виконавчого директора компанії.
Нагадаємо, що за останній тиждень, від 26 лютого російські військові вже випустили по Україні майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «Шахедів» і більш ніж 40 ракет.
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Росіянам пообіцяли виплатити 15 мільйонів рублів за знищення першого західного винищувача F-16 в Україні.
Про це пише Міноборони РФ.
Як зазначається, виплатити винагороду обіцяє уральська компанія «ФОРЭС», яка забезпечує нафтові вежі пропантом.
Ця ж компанія минулого року заявила, що платитиме 5 мільйонів рублів за перші знищені танки Leopard та Abrams, 2 мільйони — за другий танк і по 500 тисяч рублів за наступні. Компанія заявила, що вже здійснила 7 виплат.
«Вийшло близько сімнадцяти «абрамсів» та «леопардів», за кожну одиницю по 500 тисяч рублів», — сказав заступник виконавчого директора компанії.
Нагадаємо, що за останній тиждень, від 26 лютого російські військові вже випустили по Україні майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «Шахедів» і більш ніж 40 ракет.