Миколаїв отримав від Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (IOM Ukraine) нові енергозберігаючі двигуни для насосних станцій.

Про це повідомляє комунальне підприємство «‎Миколаївводоканал»‎.

Зазначається, що так місто поступово позбавляється від «радянських» технологій.

На підприємстві зазначають, що у місті функціонує 32 насосні станції, куди надходять всі стоки та механічно очищаються від сміття. На кожній з них функціонує до трьох насосів, які «відправляють» нечистоти на очисні споруди. Тож щодоби треба очистити та знезаразити понад 38 тисяч кубометрів побутових стоків.

Невдовзі електричні двигуни будуть змонтовані на п’ятьох станціях в місті.

У вводоканалі зазначили, що в квітні на очисних спорудах каналізації було реконструйовано аераційну систему, де відбувається біологічне очищення стоків за допомогою мікроорганізмів.

Нагадаємо, серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання. Заборгованість містян комунальному підприємству «Миколаївводоканал» становить 240 мільйонів гривень.