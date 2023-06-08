Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Україна також отримала від Німеччини дві тисячі боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, 14 розвідувальних безпілотників Vector, 14 захищених автомобілів для охорони кордону і три системи виявлення безпілотників.

Крім того, серед німецької допомоги згадуються два сідельні тягачі 8x8 HX81 та два напівпричепи, а ще 11 тисяч сухпайків.

Також до кінця липня має бути відправлена перша партія з 10 тисяч 35-міліметрових боєприпасів для зенітного танка Gepard, який вкрай необхідний Україні. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тисяч патронів.

Нагадаємо, Євросоюз уже сформував перший пакет гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Йдеться про Німеччину, Австрію та Литву. Так, німецька влада поставить 5000 фільтрів для води та 56 генераторів. Австрія, у свою чергу, передасть 20 контейнерів для води та 10 бурових насосів. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували обладнання для тимчасових пунктів розміщення, включаючи намети, ліжка та ковдри.