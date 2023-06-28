Литва купить для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS.

Про це у Twitter повідомив президент країни Гітанас Науседа.

За його словами, установки прибудуть до України найближчим часом. Контракт був підписаний вчора між Литвою, Норвегією та норвезьким виробником Kongsberg Gruppen.

— Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором, – написав він.

Глава Литви також висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує передати Україні 14 бойових танків Leopard 2A4. Їх постачатимуть від імені уряду Нідерландів.

Нагадаємо, перші танки Leopard 2 від Польщі прибули в Україну в лютому 2023 року.

У березні цього ж року Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25.

Пізніше Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29.