Вперше після пандемії коронавірусу та початку повномасштабної війни Табір активної реабілітації у місті Чортків Тернопільської області приймав людей.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська.

Вона розповіла, що цей табір не лише про побут і фізичну пристосованість. Тут дають знання щодо репродуктивного здоров’я, здорового харчування, освіти та працевлаштування, юридичних питань.

Також додала, що життя людини після травми насправді змінюється повністю, а мета руху активної реабілітації - закласти підґрунтя для максимальної незалежності від сторонньої допомоги.

«У цього руху є гасло: «Навчився жити після травми сам – навчи іншого». Тому інструктори тут - це люди, які колись самі через травму сіли на крісло колісне, однак навчилися жити незалежно і тепер своїм прикладом мотивують інших», — написала Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що табір та майбутні програми, над якими працюють у «Групі активної реабілітації» є прикладом, як реалізовується наша стратегія безбар’єрності. Люди рятують людей - це і є основний принцип, за яким живе зараз уся наша країна.

Нагадаємо, у Миколаєві поскаржилися на водія автобуса, який відмовився відкривати пандус та допомагати дівчині на інвалідному візку заїхати в салон.