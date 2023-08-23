Велика Британія надасть кредитну гарантію на $245 мільйонів, щоб збільшити ядерний потенціал України й звільнити її від залежності від російських ядерних палива і послуг.

Про це пише Sky News.

Британський уряд через експортно-кредитне агентство UK Export Finance дасть українському «Енергоатому» кредитну гарантію, тоді як компанія Urenco надаватиме послуги зі збагачення урану.

Фінансову допомогу оголосив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час візиту в Україну.

«Путін використовував енергетику як зброю війни: сьогоднішня акція підтримки поставок ядерного палива допоможе Україні припинити залежність від російських поставок і зміцнити свою енергетичну безпеку», — наголосив він.

Нагадаємо, окрім цього Велика Британія з початку повномасштабного вторгнення різносторонньо підтримує Україну. Так, нещодавно країна анонсувала постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Міністерство оборони країни-партнера уклало три відповідні контракти на суму понад 115 мільйонів доларів.

Допомогу від Великої Британії отримав і Миколаїв. У січні країна поставила Миколаєву 280 генераторів.

Також Велика Британія станом на зараз запровадила ряд санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб.