Ізраїль передав Збройним силам України декілька тонн ліків на 100 мільйонів гривень як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відзначають, що збір коштів було організовано за запитом ЗСУ. За декілька місяців необхідну суму накопичили та придбали медикаменти для українських воїнів. Відтак ЗСУ передали найважливіші медикаменти, що допоможуть зберегти здоров’я і життя бійців.

«Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами», — зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Ізраїль продовжив надання соціальної та медичної допомоги для біженців з України. Програма діятиме щонайменше до кінця 2023 року.