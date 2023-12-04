Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
Зазначається, що згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.
Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віцеміністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.
Згідно з меморандумом, сторони планують співпрацю у таких сферах інтересів:
Нагадаємо, що Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України розміром понад 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Україна замовила 100 високовольтних трансформаторів на випадок зимових обстрілів.
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Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
Зазначається, що згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.
Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віцеміністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.
Згідно з меморандумом, сторони планують співпрацю у таких сферах інтересів:
Нагадаємо, що Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України розміром понад 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Україна замовила 100 високовольтних трансформаторів на випадок зимових обстрілів.