Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.

Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віцеміністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.

Згідно з меморандумом, сторони планують співпрацю у таких сферах інтересів:

передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;

обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;

прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;

посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).

Нагадаємо, що Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України розміром понад 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Україна замовила 100 високовольтних трансформаторів на випадок зимових обстрілів.