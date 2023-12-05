З початку повномасштабного вторгнення з бюджетів Баштанського району Миколаївської області було направлено близько 30 мільйонів гривень на різного роду потреби Збройних сил України.

Про це розповів начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів, повідомляє кореспондент «НикВести».

З вказаної суми близько 1 мільйона 200 тисяч гривень було спрямовано на підтримку обласного військового шпиталю. Як пояснив голова РВА, це зроблено для того, щоб після завершення повномасштабної війни, українські військові, які повернуться з фронту, могли отримати якісну психологічну та фізичну допомогу.

— У нас є обласний військовий шпиталь, ми зібравши нараду з головами ОТГ зрозуміли, що рано чи пізно війна закінчиться, і хлопці, які повернуться, будуть проходити психологічні обстеження, потребувати фізичну допомогу та різні реабілітаційні моменти. Сьогодні ми виділили майже 1 мільйон 200 тисяч гривень на підтримку даного закладу. Сьогодні, плануючи мирне життя ми розуміємо, що без підтримки Збройних сил України ми не досягнемо бажаних результатів. За рахунок бюджетів усіх рівнів: районний та місцеві, сьогодні направлено майже 30 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ, — зазначив Владислав Дмитрів.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони близько 700 мільйонів гривень. Зокрема, за міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» має намір придбати 511 саджанців дерев та 16 тисяч 420 кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень з запланованих на висадку дерев.

Нагадаємо, в суботу, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України. Мітингувальники вимагали направити гроші з бюджету на допомогу ЗСУ.

Пізніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков провів зустріч з учасниками акції «Гроші на ЗСУ», які вимагають від міської влади спрямовувати більше коштів на потреби армії. Він наголосив, що Миколаїв систематично допомагає ЗСУ і є одним з міст України, яке надає найбільшу фінансову підтримку армії.