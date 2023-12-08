Австралія виділила для України додаткову партію бронемашин Bushmasters.
Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.
За його словами, техніка прибуде до 25 грудня.
«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще, ніж порятунок життів», — зазначив він.
Відомо, що у вересні 2022 року Bushmasters «зіграли вирішальну роль» в успішному контрнаступі у Харківській області.
«Завдяки своїй стійкості до вибухів мін ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важливі маневреність і прохідність», — пояснили у відомстві.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
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Австралія виділила для України додаткову партію бронемашин Bushmasters.
Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.
За його словами, техніка прибуде до 25 грудня.
«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще, ніж порятунок життів», — зазначив він.
Відомо, що у вересні 2022 року Bushmasters «зіграли вирішальну роль» в успішному контрнаступі у Харківській області.
«Завдяки своїй стійкості до вибухів мін ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важливі маневреність і прохідність», — пояснили у відомстві.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.