Австралія виділила для України додаткову партію бронемашин Bushmasters.

Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

За його словами, техніка прибуде до 25 грудня.

«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще, ніж порятунок життів», — зазначив він.

Відомо, що у вересні 2022 року Bushmasters «зіграли вирішальну роль» в успішному контрнаступі у Харківській області.

«Завдяки своїй стійкості до вибухів мін ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важливі маневреність і прохідність», — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.