Фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться.

Про це йдеться у заяві МЗС.

«МЗС України також вітає досягнення на саміті принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування», — йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, 50 мільярдів євро спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію України, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Важливим також стало погодження 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Україна давно працювала разом із партнерами над новим європейським санкційним пакетом, який сприятиме закриттю для Росії лазівок для обходу санкцій, а також зменшуватиме можливості подальшого фінансування російської воєнної машини.

«Вітаємо зобов’язання ЄС та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та Місію військової допомоги ЄС, а також через двосторонню допомогу держав-членів», — зазначили у міністерстві.

МЗС закликало ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру.

«Підтримуємо пропозицію Європейської Ради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України. Сподіваємось також на швидке узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їхнє спрямування на потреби України, зокрема через Ukraine Facility», — підсумували у заяві.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро. Це сталося за кілька годин після того, як Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.