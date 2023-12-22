Для Європейського Союзу планом «Б» може стати фінансування України за рахунок фонду порятунку, який містить 80 мільярдів євро.

Таку думку висловив голова національного банку Фінляндії, колишній єврокомісар з питань економіки Оллі Рен в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, європейський фонд порятунку — це механізм стабільності, створений, щоб надавати позики країнам єврозони, які опинилися у скрутному становищі.

«У нас немає безпосередньої потреби в фонді порятунку на фінансових ринках, але ми маємо глибоку гостроту, екзистенціальну гостроту в Україні. Це питання свободи, демократії та захисту Європи», — сказав Оллі Рен.

Видання нагадало, що США досі не можуть ухвалити нову програму допомоги Україні, а фінансування ЄС було заблоковано прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. З цих причин Київ ризикує залишитися без грошей на початку наступного року.

«Я дуже стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини. У нас немає часу, щоб його гаяти», — підкреслив колишній єврокомісар.

Оллі Рен додав, що 26 країн-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати план «Б» без згоди Угорщини, яка «йде своїм шляхом».

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що назвав на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним війну проти України «спеціальною операцією» тому, що Росія начебто не оголошувала війну.