Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс

Британський уряд поставить Україні додаткову партію боєприпасів для систем ППО, щоб допомогти ЗСУ захиститись від російських повітряних атак.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Він заявив, що сьогоднішній ракетний удар — «це відчайдушна і марна спроба Путіна відновити динаміку на тлі катастрофічної втрати сотень тисяч призовників».

«Ми продовжуємо стояти на боці України. Тому сьогодні ми відправляємо сотні ракет для поповнення боєкомплекту британських систем протиповітряної оборони, які здатні з неймовірною точністю збивати російські безпілотники та ракети», — написав Грант Шаппс.

Міністр також закликав союзників проявити єдність та підтримати Україну після масштабних ракетних обстрілів РФ.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу зараз.

Посол США в Україн Бріджит Брінк також відреагувала на ракетну атаку російських окупаційних військ по низці українських міст. Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

Як відомо, зранку 29 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.