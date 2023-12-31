Канцлер Міністерства соціальних справ Естонії Маарьо Мяндмаа оголосив, що держава спрямувала майже три чверті мільйона євро на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію українських біженців.

Про це пише Postimees.

«Ми виділили на допомогу у сфері психічного здоров'я військовим біженцям і на інтеграцію спільнот біженців 730 000 євро», – заявив Маарьо Мяндмаа.

Він зазначив, що протягом двох років Міністерство соціальних справ із Департаментом соціального страхування надали короткострокове житло 25 тисячам біженців.

«Також у співпраці з Касою здоров'я ми створили можливості лікувати поранених на війні в Україні нарівні із застрахованими в Естонії», – додав він.

Нагадаємо, що Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію російських активів на користь України.

Також напочатку року Естонія передала Україні усі свої 155-мм гаубиці, щоб спонукати інші країни також допомагати озброєнням.