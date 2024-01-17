Танк Leopard 2 A4, фото з відкритих джерел

Перші два з 14 танків Leopard 2A4 для Збройних сил України, які закуповують Данія та Нідерланди, вже підготовлені до відправлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що два танки Leopard 2A4 пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького збройового концерну Rheinmetall, після чого їх відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців.

«Згідно з поточним графіком, танки разом з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, найближчими місяцями Rheinmetall також підготує до розгортання ще 12 танків.

Нагадаємо, що 14 грудня глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України на загальну суму 1 мільярд євро.

Як відомо, Нідерланди й Данія входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Раніше Нідерланди разом із Данією та Німеччиною закупили для України танки Leopard 1.

Також, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйони доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.

Крім того, Данія може допомогти миколаївській онколікарні придбати джерело іонізуючого випромінювання.

Раніше повідомлялося, що біля Посольства Королівства Нідерланди делегація з Миколаївської області отримала пересувну стоматологічну клініку.

Більш детально про початок співпраці з Данією та плани на післявоєнну відбудову читайте в статті «НикВести»: «Відбудовуємо, не чекаючи на завершення війни»: як Данія допомагає Миколаєву.